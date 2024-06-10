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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гана - ЦАР
Гана - ЦАР: обзор матча 10 июня 2024
Гана
10.06.2024, понедельник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 4 тур
6 : 3
Завершен
ЦАР
6'
Ж. Айю (П)
60'
Ж. Айю
60'
Ж. Айю
62'
И. Фатаву
69'
Ж. Айю
69'
Ж. Айю
11'
Л. Мафута
41'
Л. Мафута
90'
Л. Мафута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - ЦАР
90'
ГОЛ! 6:3!
Л. Мафута
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
М. Кудус
89'
83'
Желтая карточка
Л. Мафута
76'
Замена
T. Toropité
️️️️
K. Namnganda
Замена
А. Мумин
️️️️
И. Фатаву
76'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
М. Салису
76'
Желтая карточка
М. Салису
75'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Ж. Айю
75'
ГОЛ! 6:2!
Ж. Айю
69'
ГОЛ! 5:2!
Ж. Айю
69'
68'
Замена
T. Godame
️️️️
Ж. Кондогбиа
64'
Замена
Y. Malipangou
️️️️
G. Vénuste Baboula
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Сулемана
64'
Желтая карточка
К. Сулемана
63'
ГОЛ! 4:2!
И. Фатаву
Пас отдал
Т. Парти
62'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Айю
Пас отдал
Д. Менса
60'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Айю
Пас отдал
Д. Менса
60'
56'
Желтая карточка
И. Соле
45'
+1
Желтая карточка
K. Namnganda
41'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мафута
11'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мафута
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Айю
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
21
Салис Абдул Самед
ОП
5
Томас Парти
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
ЦАР
16
Dominique Youfeigane
ВР
5
Sadock Ndobe
ЦЗ
3
Flory Jean Michael Yangao
ЦЗ
6
Амос Юга
ЦП
0
Исаак Соле
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Brad Pirioua
ЦП
91
Karl Namnganda
ЦФ
9
Луи Мафута
ЦФ
11
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
14
Severin Tatolna
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Гана
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
13
Сулемана
ОП
19
Абу Франсис
АП
11
Осман Букари
ПВ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
17
Ибрахим Осман
ЦФ
ЦАР
1
Жоффри Лембе
ВР
21
Peter Guinari
ЦЗ
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
7
Trésor Toropité
ЦП
10
Wesley Ngakoutou Yapende
ЦП
18
Yawanendji Malipangou
ЦФ
15
Eleoenai Tompte
ЦФ
17
Tieri Godame
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зиги
14
Менса
23
Джику
6
Салису
2
Сейду
21
Самед
5
Парти
22
Сулемана
20
Кудус
7
Фатаву
9
Айю
2-4-4
16
5
3
0
Соле
19
Кондогбиа
8
6
Юга
14
11
9
Мафута
91
7
Фатаву
6
Мумин
6
Мумин
7
Фатаву
6
Салису
3
Лэмпти
3
Лэмпти
6
Салису
9
Айю
15
Овусу
15
Овусу
9
Айю
20
Кудус
10
Томас-Асанте
10
Томас-Асанте
20
Кудус
22
Сулемана
11
Семеньо
11
Семеньо
22
Сулемана
91
7
7
91
11
18
18
11
19
Кондогбиа
17
17
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Гана
ЦАР
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
13
Сулемана
ОП
19
Абу Франсис
АП
24
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Осман Букари
ПВ
17
Ибрахим Осман
ЦФ
1
Жоффри Лембе
ВР
21
Peter Guinari
ЦЗ
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
10
Wesley Ngakoutou Yapende
ЦП
15
Eleoenai Tompte
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
13
Сулемана
ОП
19
Абу Франсис
АП
24
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Осман Букари
ПВ
17
Ибрахим Осман
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоффри Лембе
ВР
21
Peter Guinari
ЦЗ
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
10
Wesley Ngakoutou Yapende
ЦП
15
Eleoenai Tompte
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Гана - ЦАР
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
Коморские острова
Информация о матче
Стадион:
Baba Yara Stadium, Kumasi
Посещаемость:
39000
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