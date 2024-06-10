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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Буркина-Фасо - Сьерра-Леоне
Буркина-Фасо - Сьерра-Леоне: обзор матча 10 июня 2024
Буркина-Фасо
10.06.2024, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сьерра-Леоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Буркина-Фасо - Сьерра-Леоне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Информация о матче
Стадион:
Stade du 26 Mars, Bamako
Новости команд
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