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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кения - Бурунди
Кения - Бурунди: обзор матча 07 июня 2024
Кения
07.06.2024, пятница, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бурунди
72'
D. Abuya
85'
A. Sudi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кения - Бурунди
85'
ГОЛ! 1:1!
A. Sudi
80'
Замена
A. Sudi
️️️️
С. Нтибазонкиза
ГОЛ! 1:0!
D. Abuya
72'
58'
Желтая карточка
С. Нтибазонкиза
46'
Замена
️️️️
Ж. Лионгола
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кения
18
Patrick Matasi
ВР
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
16
Rooney Onyango
ЦЗ
3
Aboud Omar
ЦЗ
6
Anthony Akumu
ЦЗ
15
Даниэль Аньембе
ПЗ
6
Ричард Одада
ЦП
9
Timothy Ouma
ЦП
10
Kenneth Muguna
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Бурунди
1
Jonathan Nahimana
ВР
4
Derrick Mukombozi
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
11
Жорди Лионгола
ЛВ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
21
Абеди Бигиримана
ЦП
5
Mohamed Amissi
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Кения
23
Bryne Odhiambo
ВР
1
Ian Otieno
ВР
19
Коллинс Сиченье
ЦЗ
8
Duke Abuya
ЦФ
9
Benson Omalla
ЦФ
Бурунди
18
A. Sudi
ЦФ
9
Hussein Shabani
ЦФ
3-2-3-1
18
16
3
6
4
15
Аньембе
6
Одада
9
10
14
Олунга
2-2-2-1
1
4
20
5
Бигиримана
21
Бигиримана
11
Лионгола
10
Нтибазонкиза
5
10
Нтибазонкиза
18
18
10
Нтибазонкиза
Остались в запасе
Кения
Бурунди
23
Bryne Odhiambo
ВР
1
Ian Otieno
ВР
19
Коллинс Сиченье
ЦЗ
8
Duke Abuya
ЦФ
9
Benson Omalla
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
9
Hussein Shabani
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Остались в запасе
23
Bryne Odhiambo
ВР
1
Ian Otieno
ВР
19
Коллинс Сиченье
ЦЗ
8
Duke Abuya
ЦФ
9
Benson Omalla
ЦФ
Остались в запасе
9
Hussein Shabani
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Статистика матча Кения - Бурунди
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Информация о матче
Стадион:
Bingu National Stadium, Lilongwe
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