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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Камерун - Кабо-Верде
Камерун - Кабо-Верде: обзор матча 08 июня 2024
Камерун
08.06.2024, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 3 тур
4 : 1
Завершен
Кабо-Верде
13'
М. Нгаду-Нгаджуй
25'
В. Абубакар
44'
В. Абубакар (П)
54'
Н. Толо
37'
Х. Монтейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камерун - Кабо-Верде
90'
+3
Пенальти не реализован!
К. Ленини
Замена
А. Мукуди
️️️️
М. Нгаду-Нгаджуй
85'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
В. Абубакар
84'
Замена
П. Кунде
️️️️
К. Балеба
80'
Желтая карточка
К. Балеба
79'
Желтая карточка
Д. Чачуа
78'
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
М. Нгамале
71'
70'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Х. Монтейру
62'
Замена
Х. Варела
️️️️
Ж. Кабрал
62'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Р. Мендес
ГОЛ! 4:1!
Н. Толо
Пас отдал
М. Нгаду-Нгаджуй
54'
46'
Замена
П. Андраде
️️️️
Д. Дуарте
Желтая карточка
Н. Толо
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Абубакар
44'
37'
ГОЛ! 2:1!
Х. Монтейру
Пас отдал
Бебе
ГОЛ! 2:0!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Нгамале
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
М. Нгамале
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
8
Франк Ангисса
ЦП
24
Карлос Балеба
ЦП
2
Джексон Чачуа
ПВ
10
Брайан Мбемо
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
22
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
21
Бебе
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
20
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
22
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
15
Пьер Кунде
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
9
Фарис Мумбанья
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Кабо-Верде
12
Tiago Gomes
ВР
23
Бруну Варела
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
15
Ларос Дуарте
ОП
18
Diogo Mendes
ЦП
6
Патрик Андраде
ЦФ
17
Fabrício Andrade
ЦФ
4-2-3-1
23
Онана
5
Толо
5
Нгаду-Нгаджуй
18
Онгла
4
Ву
8
Ангисса
24
Балеба
19
Нгамале
2
Чачуа
10
Мбемо
10
Абубакар
3-1-3-2-1
1
Возинья
22
Морейра
4
Лопеш
5
Кошта
6
Ленини
10
Монтейру
14
Дуарте
8
Паулу
21
Бебе
7
Кабрал
20
Мендес
5
Нгаду-Нгаджуй
2
Мукуди
2
Мукуди
5
Нгаду-Нгаджуй
24
Балеба
15
Кунде
15
Кунде
24
Балеба
19
Нгамале
22
Ламкель Зе
22
Ламкель Зе
19
Нгамале
10
Абубакар
9
Мумбанья
9
Мумбанья
10
Абубакар
10
Монтейру
15
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
20
Мендес
11
Родригеш
11
Родригеш
20
Мендес
7
Кабрал
26
Варела
26
Варела
7
Кабрал
14
Дуарте
6
Андраде
6
Андраде
14
Дуарте
Остались в запасе
Камерун
Кабо-Верде
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
20
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
12
Tiago Gomes
ВР
23
Бруну Варела
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ЦЗ
18
Diogo Mendes
ЦП
17
Fabrício Andrade
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
20
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
12
Tiago Gomes
ВР
23
Бруну Варела
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ЦЗ
18
Diogo Mendes
ЦП
17
Fabrício Andrade
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Камерун - Кабо-Верде
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Главный судья:
Мустафа Горбаль
Стадион:
Stade Ahmadou Ahidjo, Yaounde
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