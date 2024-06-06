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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Египет - Буркина-Фасо
Египет - Буркина-Фасо: обзор матча 06 июня 2024
Египет
06.06.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
3'
Трезеге
8'
Трезеге
56'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Египет - Буркина-Фасо
Желтая карточка
Трезеге
90'
+2
Замена
И. Адель
️️️️
Трезеге
90'
+2
84'
Замена
М. Конате
️️️️
Л. Траоре
Замена
О. Камаль
️️️️
Зизо
72'
Замена
А. Тавфик
️️️️
Э. Ашур
58'
56'
ГОЛ! 2:1!
Л. Траоре
Желтая карточка
М. Абдельмонем
55'
46'
Замена
Х. Банде
️️️️
У. Буда
46'
Замена
С. Симпоре
️️️️
Б. Туре
46'
Замена
С. Бадоло
️️️️
Г. Сангаре
ГОЛ! 2:0!
Трезеге
8'
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
Пас отдал
М. Салах
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
19
Марван Атея
ОП
14
Хамди Фатхи
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
25
Зизо
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
3
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
20
Густаво Сангаре
ОП
6
Саша Бансе
ОП
22
Блати Туре
ЦП
7
Данго Уаттара
ПВ
11
Уссени Буда
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Египет
1
Уфа Шобейр
ВР
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
15
Ахмед Кука
ОП
14
Акрам Тавфик
ЦП
22
Nasser Maher
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Фарид Уедраого
ВР
21
Валентен Нума
ЛЗ
4
Адамо Нагало
ЦЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
24
Сайду Симпоре
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
8
Седрик Бадоло
АП
17
Стефан Азиз Ки
АП
9
Regis Ndo
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Эль-Шенави
3
Хани
6
Абдельмонем
5
Рабия
19
Атея
14
Фатхи
8
Ашур
7
Трезеге
25
Зизо
10
Салах
11
Мохамед
4-2-1-1-2
23
Никиема
12
Тапсоба
25
Яго
5
Джига
3
Уэдраого
20
Сангаре
6
Бансе
22
Туре
7
Уаттара
2
Траоре
11
Буда
25
Зизо
4
Камаль
4
Камаль
25
Зизо
8
Ашур
14
Тавфик
14
Тавфик
8
Ашур
7
Трезеге
20
Адель
20
Адель
7
Трезеге
22
Туре
24
Симпоре
24
Симпоре
22
Туре
20
Сангаре
8
Бадоло
8
Бадоло
20
Сангаре
11
Буда
19
Банде
19
Банде
11
Буда
2
Траоре
13
Конате
13
Конате
2
Траоре
Остались в запасе
Египет
Буркина-Фасо
1
Уфа Шобейр
ВР
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
15
Ахмед Кука
ОП
22
Nasser Maher
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
1
Фарид Уедраого
ВР
21
Валентен Нума
ЛЗ
4
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
17
Стефан Азиз Ки
АП
9
Regis Ndo
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Остались в запасе
1
Уфа Шобейр
ВР
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
15
Ахмед Кука
ОП
22
Nasser Maher
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
Остались в запасе
1
Фарид Уедраого
ВР
21
Валентен Нума
ЛЗ
4
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
17
Стефан Азиз Ки
АП
9
Regis Ndo
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Статистика матча Египет - Буркина-Фасо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Стадион:
Cairo International Stadium, Cairo
Посещаемость:
65000
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