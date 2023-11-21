Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Коморские острова - Гана
Коморские острова - Гана: обзор матча 21 ноября 2023
Коморские острова
21.11.2023, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 2 тур
1 : 0
Завершен
Гана
43'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коморские острова - Гана
88'
Замена
Д. Сова
️️️️
И. Баба
Замена
Й. Захари
️️️️
Ф. Селемани
85'
Желтая карточка
А. Анзимати-Абуду
79'
Замена
А. Могни
️️️️
М. Маолида
68'
Замена
А. Ахмед
️️️️
А. Абдалла
68'
65'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
С. Абдул Самед
65'
Замена
Э. Нуама
️️️️
А. Семеньо
Замена
Р. Саид
️️️️
Б. Юссуф
59'
46'
Замена
М. Кудус
️️️️
А. Айю
ГОЛ! 1:0!
М. Маолида
Пас отдал
Я. Бурхан
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коморские острова
1
Салим Бен Бойна
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
19
Мохамед Юсуфф
ПЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
17
Мизьян Маолида
ЛВ
18
Ясин Бурхан
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
3
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
21
Салис Абдул Самед
ОП
26
Иддрису Баба
ЦП
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Коморские острова
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
4
Йоанн Захари
ЦЗ
0
Yahaya Médard
ЦЗ
24
Ахмед Могни
ЛВ
20
Райман Дау
ЦП
0
Кассим Хаджи
ЦП
6
Zainou Dine Mohamed
ЦП
13
Аймерик Ахмед
ЦП
21
Adel Mahamoud
ЦФ
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
11
Рафики Саид
ЦФ
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
23
Nurudeen Abdulai
ЦЗ
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
5
Эдмунд Аддо
ОП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Маджид Ашимеру
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
27
Джонатан Сова
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Бен Бойна
7
Селемани
5
Сойлихи
12
М'Дахома
19
Юсуфф
22
Бакари
18
Бурхан
10
М'Чангама
17
Маолида
3
Абдалла
4-1-1-1-3
1
Офори Антви
3
Одои
4
Опоку
4
Нуху
14
Менса
21
Самед
26
Баба
10
Айю
9
Айю
11
Семеньо
19
Уильямс
7
Селемани
4
Захари
4
Захари
7
Селемани
3
Абдалла
13
Ахмед
13
Ахмед
3
Абдалла
17
Маолида
24
Могни
24
Могни
17
Маолида
15
Юссуф
11
Саид
11
Саид
15
Юссуф
21
Самед
8
Ашимеру
8
Ашимеру
21
Самед
10
Айю
20
Кудус
20
Кудус
10
Айю
11
Семеньо
24
Нуама
24
Нуама
11
Семеньо
26
Баба
27
Сова
27
Сова
26
Баба
Остались в запасе
Коморские острова
Гана
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
0
Yahaya Médard
ЦЗ
20
Райман Дау
ЦП
0
Кассим Хаджи
ЦП
6
Zainou Dine Mohamed
ЦП
21
Adel Mahamoud
ЦФ
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
23
Nurudeen Abdulai
ЦЗ
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
0
Yahaya Médard
ЦЗ
20
Райман Дау
ЦП
0
Кассим Хаджи
ЦП
6
Zainou Dine Mohamed
ЦП
21
Adel Mahamoud
ЦФ
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
23
Nurudeen Abdulai
ЦЗ
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Коморские острова - Гана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Новости команд
Все
Коморские острова
Гана
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025
2025.12.26 19:20
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+