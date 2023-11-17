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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гана - Мадагаскар
Гана - Мадагаскар: обзор матча 17 ноября 2023
Гана
17.11.2023, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мадагаскар
90+6'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гана - Мадагаскар
Желтая карточка
М. Кудус
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Д. Менса
90'
+6
Замена
О. Букари
️️️️
Ж. Айю
82'
77'
Желтая карточка
Р. Равелосон
Замена
Э. Нуама
️️️️
А. Семеньо
73'
70'
Замена
T. Manovo Mataniah
️️️️
D. Bertrand
Замена
К. Нуху
️️️️
Д. Амарти
63'
57'
Замена
L. Rafanomezantsoa
️️️️
Л. Лапуссен
Замена
Д. Одои
️️️️
А. Сейду
46'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
И. Баба
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
21
Салис Абдул Самед
ОП
26
Иддрису Баба
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Мадагаскар
23
Adrien Melvin
ВР
0
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
0
Romain Metanire
ЦЗ
5
Razafindraibeharimihanta Nirina
ЦЗ
21
Томас Фонтейн
ЦЗ
17
Лоик Лапуссен
ЛВ
6
Марко Илаймахаритра
ОП
7
Райан Равелосон
ОП
13
Olivier Tokinantenaina
ЦП
10
Нджива Ракотохарималала
ЦФ
0
Dorian Bertrand
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
5
Эдмунд Аддо
ОП
8
Маджид Ашимеру
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Осман Букари
ПВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
Мадагаскар
0
Матиас Рандриамами
ВР
4
Titouan Fortun
ЦЗ
21
Lalaina Rafanomezantsoa
ЦЗ
24
Louis Démoléon
ЦЗ
12
Radoniaina Rabemanantsoa
ЦЗ
0
Romario Baggio
ЦП
0
Адриан Требель
ЦП
5
Rojo Andriamanjato
ЦП
14
Clement Couturier
ЦФ
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
19
Tendry Manovo Mataniah
ЦФ
11
El Hadari
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Офори Антви
14
Менса
4
Опоку
18
Амарти
2
Сейду
21
Самед
26
Баба
20
Кудус
11
Семеньо
19
Уильямс
9
Айю
4-2-1-1-2
23
0
5
21
Фонтейн
0
Бото
6
Илаймахаритра
7
Равелосон
13
17
Лапуссен
0
10
Ракотохарималала
18
Амарти
4
Нуху
4
Нуху
18
Амарти
2
Сейду
3
Одои
3
Одои
2
Сейду
26
Баба
8
Ашимеру
8
Ашимеру
26
Баба
11
Семеньо
24
Нуама
24
Нуама
11
Семеньо
9
Айю
11
Букари
11
Букари
9
Айю
17
Лапуссен
21
21
17
Лапуссен
0
19
19
0
Остались в запасе
Гана
Мадагаскар
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЦЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Андре Айю
ЛВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
0
Матиас Рандриамами
ВР
4
Titouan Fortun
ЦЗ
24
Louis Démoléon
ЦЗ
12
Radoniaina Rabemanantsoa
ЦЗ
0
Romario Baggio
ЦП
0
Адриан Требель
ЦП
5
Rojo Andriamanjato
ЦП
14
Clement Couturier
ЦФ
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
11
El Hadari
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЦЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Андре Айю
ЛВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
Остались в запасе
0
Матиас Рандриамами
ВР
4
Titouan Fortun
ЦЗ
24
Louis Démoléon
ЦЗ
12
Radoniaina Rabemanantsoa
ЦЗ
0
Romario Baggio
ЦП
0
Адриан Требель
ЦП
5
Rojo Andriamanjato
ЦП
14
Clement Couturier
ЦФ
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
11
El Hadari
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Статистика матча Гана - Мадагаскар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
4 : 0
02.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 5
28.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Мадагаскар
2 : 0
17.11.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
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