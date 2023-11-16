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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Алжир - Сомали
Алжир - Сомали: обзор матча 16 ноября 2023
Алжир
16.11.2023, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сомали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Алжир - Сомали
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Сомали
Кубок арабских наций, Финал
Оман
1 : 0
26.11.2025
Сомали
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
1 : 2
17.11.2025
Сомали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сомали
0 : 1
14.10.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сомали
0 : 3
09.10.2025
Алжир
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Уганда
2 : 0
08.09.2025
Сомали
Информация о матче
Посещаемость:
40784
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