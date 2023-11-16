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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Габон - Кения
Габон - Кения: обзор матча 16 ноября 2023
Габон
16.11.2023, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Кения
60'
Д. Буанга
88'
К. Гуелор Канга
40'
М. Джума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Габон - Кения
90'
Замена
A. Scriven
️️️️
Р. Одада
ГОЛ! 2:1!
К. Гуелор Канга
88'
Замена
Ж. Ойоно
️️️️
А. Ойоно
86'
Желтая карточка
К. Луфилу
82'
82'
Желтая карточка
A. Akumu
78'
Замена
A. Timbe Masika
️️️️
М. Джума
Желтая карточка
Д. Буанга
76'
Замена
К. Луфилу
️️️️
М. Лемина
68'
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
Ж. Обьянг
68'
68'
Замена
D. Abuya
️️️️
K. Muguna
66'
Желтая карточка
М. Джума
ГОЛ! 1:1!
Д. Буанга
60'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Ш. Бабика
46'
Желтая карточка
Д. Аллевина
45'
+2
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Джума
Пас отдал
А. Нонди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
16
Жуниор Нуби
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
20
Денис Буанга
ЛВ
13
Медвин Битеге
ОП
18
Марио Лемина
ОП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Шави Бабика
ПВ
Кения
18
Patrick Matasi
ВР
3
Aboud Omar
ЦЗ
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
16
Rooney Onyango
ЦЗ
0
Omar Khamis
ЦЗ
6
Anthony Akumu
ЦЗ
6
Ричард Одада
ЦП
10
Kenneth Muguna
ЦП
16
Масуд Джума
ЦП
17
Амос Нонди
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Габон
0
Мишель Мбула
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
4
Сидней Обисса
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
19
Жак Экоми
ЦП
8
Кленч Луфилу
ЦП
22
Vilmy Lemboma
ЦП
7
Alan Do Marcolino
ЦФ
Кения
0
Joseph Okoth
ВР
1
Ian Otieno
ВР
13
Эрик Отиено
ЛЗ
17
Daniel Sakari
ЦЗ
9
Timothy Ouma
ЦП
0
Alfred Scriven
ЦФ
10
Eric Johana Omondi
ЦФ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
8
Duke Abuya
ЦФ
0
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
4-2-2-2
16
Нуби
2
Аппиндангойе
6
Обьянг
5
Экюэль-Манга
3
Ойоно
13
Битеге
18
Лемина
11
Аллевина
12
Канга
20
Буанга
10
Бабика
3-2-4-1
18
16
0
6
3
4
10
16
Джума
17
Нонди
6
Одада
14
Олунга
6
Обьянг
4
Мукету-Муссунда
4
Мукету-Муссунда
6
Обьянг
3
Ойоно
21
Ойоно
21
Ойоно
3
Ойоно
10
Бабика
7
Самбисса
7
Самбисса
10
Бабика
18
Лемина
8
Луфилу
8
Луфилу
18
Лемина
6
Одада
0
0
6
Одада
16
Джума
7
7
16
Джума
10
8
8
10
Остались в запасе
Габон
Кения
0
Мишель Мбула
ЦЗ
4
Сидней Обисса
ЦЗ
19
Жак Экоми
ЦП
22
Vilmy Lemboma
ЦП
7
Alan Do Marcolino
ЦФ
0
Joseph Okoth
ВР
1
Ian Otieno
ВР
13
Эрик Отиено
ЛЗ
17
Daniel Sakari
ЦЗ
9
Timothy Ouma
ЦП
10
Eric Johana Omondi
ЦФ
0
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Остались в запасе
0
Мишель Мбула
ЦЗ
4
Сидней Обисса
ЦЗ
19
Жак Экоми
ЦП
22
Vilmy Lemboma
ЦП
7
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
0
Joseph Okoth
ВР
1
Ian Otieno
ВР
13
Эрик Отиено
ЛЗ
17
Daniel Sakari
ЦЗ
9
Timothy Ouma
ЦП
10
Eric Johana Omondi
ЦФ
0
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Габон - Кения
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
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