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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ДР Конго - Мавритания
ДР Конго - Мавритания: обзор матча 15 ноября 2023
ДР Конго
15.11.2023, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Мавритания
62'
Й. Висса
81'
Т. Бонгонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ДР Конго - Мавритания
Желтая карточка
С. Бакамбу
84'
Замена
Ф. Майеле
️️️️
С. Бакамбу
84'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Г. Какута
83'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Л. М'Паси
81'
Замена
Силас
️️️️
Й. Висса
76'
75'
Замена
M. Soueid
️️️️
А. Койта
72'
Замена
С. Анне
️️️️
А. Махмуд
ГОЛ! 1:0!
Й. Висса
Пас отдал
Т. Бонгонда
62'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
М. Элиа
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
13
Мешак Элиа
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Мавритания
16
Бабакар Ниасс
ВР
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
98
Хадим Диав
ЦЗ
20
Ибрахима Кейта
ЦЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
14
Яли Деллахи
ОП
8
Бодда Мухсин
ЦП
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
93
Гессума Фофана
ЦП
9
Хемейя Танжи
ЦФ
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
ДР Конго
16
Димитри Берто
ВР
0
Виталь Н'Симба
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
15
Аарон Тшибола
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Силас
ПВ
21
Баджо Сиади
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Мавритания
1
Намори Диав
ВР
30
Бабакар Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
97
Demini Saleck
ЦЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
4
Омар Гассама
ЦП
12
Бакари Камара
ЦП
23
Mouhamed Soueid
ЦФ
89
Сулейман Анне
ЦФ
17
Яссин Эль-Велли
ЦФ
3-1-1-2-2
1
М'Паси
12
Кайембе
22
Мбемба
24
Калюлю
18
Пикель
8
Мутуссами
20
Висса
11
Какута
17
Бакамбу
13
Элиа
3-1-3-1-2
16
Ниасс
21
Хубейб
98
Диав
20
Кейта
14
Деллахи
8
Мухсин
95
Махмуд
93
Фофана
7
Койта
11
Ба
9
Танжи
11
Какута
15
Тшибола
15
Тшибола
11
Какута
13
Элиа
10
Бонгонда
10
Бонгонда
13
Элиа
20
Висса
11
Силас
11
Силас
20
Висса
17
Бакамбу
19
Майеле
19
Майеле
17
Бакамбу
7
Койта
23
23
7
Койта
95
Махмуд
89
Анне
89
Анне
95
Махмуд
Остались в запасе
ДР Конго
Мавритания
16
Димитри Берто
ВР
0
Виталь Н'Симба
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
21
Баджо Сиади
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
1
Намори Диав
ВР
30
Бабакар Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
97
Demini Saleck
ЦЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
4
Омар Гассама
ЦП
12
Бакари Камара
ЦП
17
Яссин Эль-Велли
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
0
Виталь Н'Симба
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
21
Баджо Сиади
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Остались в запасе
1
Намори Диав
ВР
30
Бабакар Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
97
Demini Saleck
ЦЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
4
Омар Гассама
ЦП
12
Бакари Камара
ЦП
17
Яссин Эль-Велли
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Статистика матча ДР Конго - Мавритания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
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Либерия
0 : 0
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