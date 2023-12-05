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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Нюрнберг
Кайзерслаутерн - Нюрнберг: обзор матча 05 декабря 2023
Кайзерслаутерн
05.12.2023, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
75'
Р. Тачи
78'
Р. Ахе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Нюрнберг
Желтая карточка
Б. Томяк
90'
Замена
К. Редондо
️️️️
М. Риттер
87'
Замена
P. Hercher
️️️️
Р. Тачи
87'
85'
Желтая карточка
Й. Гайс
Замена
Э. Дурм
️️️️
Ж. Циммер
84'
83'
Замена
Й. Гайс
️️️️
K. Okunuki
80'
Желтая карточка
Э. Векессер
79'
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
Т. Думан
79'
Замена
Э. Векессер
️️️️
Т. Хандверкер
ГОЛ! 2:0!
Р. Ахе
Пас отдал
Р. Тачи
78'
ГОЛ! 1:0!
Р. Тачи
Пас отдал
Ж. Циммер
75'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Т. Бойд
64'
54'
Замена
Н. Браун
️️️️
Л. Шлаймер
Желтая карточка
Ж. Циммер
31'
Желтая карточка
Н. Сольдо
17'
11'
Желтая карточка
Т. Думан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
(К)
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
13
Терренс Бойд
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
8
Тайлан Думан
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
32
Афиз Арему
ОП
10
Филипп Клемент
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
9
Феликс Локемпер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
13
Эрик Векессер
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Краль
4
Сольдо
8
Циммер
3
Томяк
27
Пухач
6
Туре
29
Тачи
21
Рашль
7
Риттер
13
Бойд
3-1-2-1-3
26
Матениа
30
Гьямера
19
Хюбнер
29
Хандверкер
6
Флик
8
Думан
44
14
Голлер
37
Шлаймер
15
Гюрлеен
91
Хаяси
8
Циммер
37
Дурм
37
Дурм
8
Циммер
7
Риттер
11
Редондо
11
Редондо
7
Риттер
13
Бойд
9
Ахе
9
Ахе
13
Бойд
29
Тачи
29
29
29
Тачи
37
Шлаймер
11
Браун
11
Браун
37
Шлаймер
8
Думан
9
Локемпер
9
Локемпер
8
Думан
29
Хандверкер
13
Векессер
13
Векессер
29
Хандверкер
44
30
Гайс
30
Гайс
44
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
16
Андреас Люте
ВР
32
Афиз Арему
ОП
10
Филипп Клемент
АП
5
Kevin Kraus
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
32
Афиз Арему
ОП
10
Филипп Клемент
АП
5
Kevin Kraus
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Кайзерслаутерн - Нюрнберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Фритц Вальтер
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