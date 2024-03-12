|17 тур
|3 декабря, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|Ростов
|9 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|3:3
|ЦСКА
|17 тур
|3 декабря, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|Ростов
|9 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|3:3
|ЦСКА
|21 тур
|9 марта, понедельник
|14:00
|Ростов
|3:2
|ЦСКА
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|1:3
|Ростов
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:30
|Ростов
|0:0
|ЦСКА
|2 тур
|5 августа, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:1
|Ростов
|24 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:2
|ЦСКА
|10 тур
|16 сентября, суббота
|16:30
|ЦСКА
|2:0
|Ростов
|18 тур
|2 декабря, понедельник
|17:00
|Ростов
|0:0
|ЦСКА
|8 тур
|14 сентября, суббота
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Ростов
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|1:1
|ЦСКА
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|20:30
|ЦСКА
|2:1
|Ростов
|20 тур
|30 августа, воскресенье
|20:30
|Ростов
|1:0
|ЦСКА
|6 тур
|26 апреля, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|1:2
|Ростов