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Химки - Уфа

17.10.2023, Вторник, 00:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Кубок, 1/16 финала Химки - Уфа
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Химки 1:1 Уфа
8 тур
18 сентября, суббота 14:00 Уфа 3:2 Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 февраля, суббота 14:00 Химки 2:1 Уфа
15 тур
23 ноября, понедельник 17:00 Уфа 1:2 Химки
Товарищеские матчи 2014

21 июня, суббота 18:00 Уфа 0:1 Химки
Россия. ФНЛ (2012/2013)
24 тур
19 марта, вторник 19:00 Химки 0:1 Уфа
8 тур
22 августа, среда 17:00 Уфа 3:2 Химки
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Россия
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