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Колумбия - Парагвай

25.03.2025, Вторник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур Колумбия - Парагвай
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
6 тур
21 ноября, вторник 00:00 Парагвай Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2022

20 ноября, воскресенье 04:00 Колумбия 2:0 Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
14 тур
17 ноября, среда 02:00 Колумбия 0:0 Парагвай
6 тур
6 сентября, понедельник 01:00 Парагвай 1:1 Колумбия
Кубок Америки 2019, группа B
Групповой этап, 3 тур
23 июня, воскресенье 22:00 Колумбия 1:0 Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
17 тур
6 октября, пятница 02:30 Колумбия 1:2 Парагвай
9 тур
7 октября, пятница 02:30 Парагвай 0:1 Колумбия
Кубок Америки 2016, группа A
Групповой этап, 2 тур
8 июня, среда 05:30 Колумбия 2:1 Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
18 тур
16 октября, среда 03:30 Парагвай 1:2 Колумбия
9 тур
13 октября, суббота 00:30 Колумбия 2:0 Парагвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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