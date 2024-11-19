Колумбия - Эквадор

|4 тур
|18 октября, среда
|02:30
|Эквадор
|Колумбия
|12 тур
|15 октября, пятница
|00:00
|Колумбия
|0:0
|Эквадор
|4 тур
|18 ноября, среда
|00:01
|Эквадор
|6:1
|Колумбия
|14 тур
|29 марта, среда
|00:00
|Эквадор
|0:2
|Колумбия
|6 тур
|29 марта, вторник
|23:30
|Колумбия
|3:1
|Эквадор
|15 тур
|7 сентября, суббота
|00:30
|Колумбия
|1:0
|Эквадор
|6 тур
|11 июня, понедельник
|01:00
|Эквадор
|1:0
|Колумбия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0