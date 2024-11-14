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Уругвай - Колумбия

14.11.2024, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур Уругвай - Колумбия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
3 тур
12 октября, четверг 23:30 Колумбия Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
11 тур
8 октября, пятница 02:00 Уругвай 0:0 Колумбия
3 тур
13 ноября, пятница 23:30 Колумбия 0:3 Уругвай
Кубок Америки 2021
1/4 финала
4 июля, воскресенье 01:00 Уругвай 0:0
(2:4)п		 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
10 тур
11 октября, вторник 23:30 Колумбия 2:2 Уругвай
2 тур
14 октября, среда 02:00 Уругвай 3:0 Колумбия
Чемпионат мира 2014
1/8 финала
28 июня, суббота 23:59 Колумбия 2:0 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
11 сентября, среда 02:00 Уругвай 2:0 Колумбия
7 тур
8 сентября, суббота 00:30 Колумбия 4:0 Уругвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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