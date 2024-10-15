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Колумбия - Чили

15.10.2024, Вторник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур Колумбия - Чили
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
2 тур
13 сентября, среда 03:30 Чили Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
10 тур
10 сентября, пятница 02:00 Колумбия 3:1 Чили
2 тур
14 октября, среда 03:30 Чили 2:2 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2019

12 октября, суббота 19:00 Колумбия 0:0 Чили
Кубок Америки 2019
Групповой этап, 1/4 финала
29 июня, суббота 02:00 Колумбия 0:0
(4:5)п		 Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
11 тур
10 ноября, четверг 23:30 Колумбия 0:0 Чили
3 тур
13 ноября, пятница 02:30 Чили 1:1 Колумбия
Кубок Америки 2016
Групповой этап, 1/2 финала
23 июня, четверг 03:00 Колумбия 0:2 Чили
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
17 тур
12 октября, суббота 01:00 Колумбия 3:3 Чили
8 тур
11 сентября, вторник 23:30 Чили 1:3 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 20:00 Чили 2:0 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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