Бразилия - Эквадор

|15 тур
|28 января, пятница
|00:01
|Эквадор
|1:1
|Бразилия
|7 тур
|5 июня, суббота
|03:30
|Бразилия
|2:0
|Эквадор
|15 тур
|28 января, пятница
|00:01
|Эквадор
|1:1
|Бразилия
|7 тур
|5 июня, суббота
|03:30
|Бразилия
|2:0
|Эквадор
|15 тур
|1 сентября, пятница
|03:45
|Бразилия
|2:0
|Эквадор
|7 тур
|2 сентября, пятница
|00:00
|Эквадор
|0:3
|Бразилия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0