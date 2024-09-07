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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Эквадор
Бразилия - Эквадор: обзор матча 07 сентября 2024
Бразилия
07.09.2024, суббота, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Эквадор
30'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Эквадор
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Андре
85'
85'
Замена
Я. Медина
️️️️
П. Эступиньян
Желтая карточка
Л. Моура
78'
Замена
Венделл
️️️️
Г. Арана
74'
Замена
Л. Моура
️️️️
Л. Пакета
74'
68'
Замена
Д. Меркадо
️️️️
К. Родригес
68'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Жерсон
️️️️
Б. Гимарайнс
62'
46'
Замена
К. Паес
️️️️
Й. Сармиенто
46'
Замена
К. Груэсо
️️️️
С. Мендес
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Л. Пакета
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Андре
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Родриго
ПВ
20
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Кевин Родригес
ЦФ
13
Эннер Валенсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
1
Бенто
ВР
6
Венделл
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Вилльям
ПЗ
18
Жоао Гомес
ЦП
7
Жерсон
ЦП
11
Лукас Моура
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
11
Эстевао
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Эквадор
22
Gilmar Napa
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
24
Яймар Медина
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
13
Кендри Паес
АП
10
Джон Йебоа
АП
18
Джон Меркадо
ПВ
20
Яннер Корозо
ПВ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
4
Маркиньос
3
Габриэль
6
Арана
13
Данило
18
Андре
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
20
Энрике
10
Родриго
4-2-1-1-2
1
Галиндес
2
Торрес
6
Пачо
3
Хинкапе
7
Эступиньян
20
Мендес
23
Кайседо
21
Франко
16
Сармиенто
13
Валенсия
11
Родригес
6
Арана
6
Венделл
6
Венделл
6
Арана
18
Андре
18
Гомес
18
Гомес
18
Андре
8
Гимарайнс
7
Жерсон
7
Жерсон
8
Гимарайнс
20
Пакета
11
Моура
11
Моура
20
Пакета
20
Мендес
8
Груэсо
8
Груэсо
20
Мендес
7
Эступиньян
24
Медина
24
Медина
7
Эступиньян
16
Сармиенто
13
Паес
13
Паес
16
Сармиенто
13
Валенсия
10
Йебоа
10
Йебоа
13
Валенсия
11
Родригес
18
Меркадо
18
Меркадо
11
Родригес
Остались в запасе
Бразилия
Эквадор
23
Эдерсон
ВР
1
Бенто
ВР
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Вилльям
ПЗ
9
Эндрик
ЦФ
11
Эстевао
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
22
Gilmar Napa
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
1
Бенто
ВР
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Вилльям
ПЗ
9
Эндрик
ЦФ
11
Эстевао
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Остались в запасе
22
Gilmar Napa
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Бразилия - Эквадор
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
17
Офсайды
0
2
Количество передач
611
450
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Коуто Перейра
Посещаемость:
36914 из 37182 зрителей (99%)
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