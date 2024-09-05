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Аргентина - Чили

05.09.2024, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур Аргентина - Чили
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
15 тур
28 января, пятница 03:15 Чили 1:2 Аргентина
7 тур
4 июня, пятница 03:00 Аргентина 1:1 Чили
Кубок Америки 2021, группа A
1 тур
15 июня, вторник 00:01 Аргентина 1:1 Чили
Кубок Америки 2019
Групповой этап, Матч за 3-е место
6 июля, суббота 22:00 Аргентина 2:1 Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
13 тур
24 марта, пятница 02:30 Аргентина 1:0 Чили
5 тур
25 марта, пятница 02:30 Чили 1:2 Аргентина
Кубок Америки 2016
Групповой этап, Финал
27 июня, понедельник 03:00 Аргентина 0:0
(2:4)п		 Чили
Кубок Америки 2016, группа D
Групповой этап, 1 тур
7 июня, вторник 05:00 Аргентина 2:1 Чили
Кубок Америки 2015
Групповой этап, Финал
4 июля, суббота 23:00 Чили 0:0
(4:1)п		 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
17 октября, среда 04:05 Чили 1:2 Аргентина
1 тур
8 октября, суббота 05:10 Аргентина 4:1 Чили
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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