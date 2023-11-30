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Бешикташ - Брюгге

30.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 5 тур Бешикташ - Брюгге
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига конференций (2023/2024), группа D
1 тур
21 сентября, четверг 23:00 Брюгге Бешикташ
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 19 марта, четверг 23:05 Бешикташ 1:3 Брюгге
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 12 марта, четверг 21:00 Брюгге 2:1 Бешикташ
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