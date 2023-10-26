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Динамо - Виктория

26.10.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 3 тур Динамо - Виктория
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1/16 финала
ответный матч		 21 февраля, четверг 20:55 Динамо 3:0 Виктория
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 14 февраля, четверг 23:00 Виктория 2:1 Динамо
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