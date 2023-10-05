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Буде-Глимт - Брюгге

05.10.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 2 тур Буде-Глимт - Брюгге
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Матч начнется в 20:45 мск
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