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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - ПАОК
ХИК - ПАОК: обзор матча 21 сентября 2023
ХИК
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 1 тур
2 : 3
Завершен
ПАОК
36'
Х. Банде
90+9'
Б. Радулович (П)
81'
К. Десподов
90+4'
Брэндон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - ПАОК
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Радулович
90'
+9
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Брэндон
Пас отдал
Тайсон
85'
Замена
Виейринья
️️️️
К. Десподов
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Десподов
Пас отдал
А. Рахман Баба
75'
Замена
Брэндон
️️️️
М. Саматта
67'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Т. Циггарас
67'
Замена
️️️️
А. Живкович
64'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Замена
К. Куассиви-Бениссан
️️️️
Х. Банде
62'
Желтая карточка
П. Хетемай
61'
Замена
А. Танака
️️️️
П. Хетемай
61'
ГОЛ! 1:0!
Х. Банде
Пас отдал
Л. Лингман
36'
Замена
J. Öst
️️️️
Н. Мяенпяя
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
23
Пюрю Сойри
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
30
Alex Ramula
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
6
Филип Рогич
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
3-3-1-3
85
Мяенпяя
4
Тойвио
22
Райтала
22
Хямяляйнен
23
Сойри
56
Хетемай
10
Лингман
12
Банде
5
25
Радулович
8
4-4-1-1
24
Котарски
94
Кедзиора
3
Кулиеракис
5
Троост-Эконг
21
Баба
22
Шваб
5
Циггарас
99
Мург
14
Живкович
77
Десподов
38
Саматта
85
Мяенпяя
1
1
85
Мяенпяя
12
Банде
27
Куассиви-Бениссан
27
Куассиви-Бениссан
12
Банде
56
Хетемай
37
Танака
37
Танака
56
Хетемай
77
Десподов
20
Виейринья
20
Виейринья
77
Десподов
5
Циггарас
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Циггарас
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
Остались в запасе
ХИК
ПАОК
30
Alex Ramula
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
6
Филип Рогич
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
45
Яннис Константелиас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
30
Alex Ramula
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
6
Филип Рогич
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
45
Яннис Константелиас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ХИК - ПАОК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
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2 : 1
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