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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Легия - Астон Вилла
Легия - Астон Вилла: обзор матча 21 сентября 2023
Легия
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 1 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
3'
П. Вшолек
26'
Э. Мучи
51'
Э. Мучи
6'
Д. Дуран
39'
Л. Динь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Астон Вилла
Желтая карточка
К. Тобиаш
90'
+4
Замена
М. Баку
️️️️
П. Вшолек
90'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Ю. Элитим
90'
Желтая карточка
Ю. Рибейру
84'
Замена
М. Росолек
️️️️
Э. Мучи
72'
71'
Желтая карточка
М. Диаби
67'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Н. Дзаньоло
67'
Замена
М. Кэш
️️️️
К. Чамберс
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Гуал
67'
61'
Замена
М. Диаби
️️️️
Д. МакГинн
61'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Дуран
60'
Замена
Д. Луис
️️️️
Б. Камара
53'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 3:2!
Э. Мучи
Пас отдал
М. Гуал
51'
39'
ГОЛ! 2:2!
Л. Динь
ГОЛ! 2:1!
Э. Мучи
Пас отдал
П. Вшолек
26'
Желтая карточка
П. Кун
19'
6'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуран
Пас отдал
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:0!
П. Вшолек
Пас отдал
П. Кун
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
88
Патрик Соколовски
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
9
Блаж Крамер
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
3-3-2-2
25
Тобиаш
4
Рибейру
3
Капуади
12
Панков
23
Кун
22
Элитим
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Вшолек
7
Мучи
28
Гуал
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Чамберс
15
Конса
2
Лангле
12
Динь
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
10
Дзаньоло
22
Дуран
17
Бэйли
22
Элитим
16
Челхака
16
Челхака
22
Элитим
22
Вшолек
32
Баку
32
Баку
22
Вшолек
7
Мучи
7
Росолек
7
Росолек
7
Мучи
28
Гуал
17
Пекхарт
17
Пекхарт
28
Гуал
12
Чамберс
2
Кэш
2
Кэш
12
Чамберс
8
Камара
12
Луис
12
Луис
8
Камара
10
Дзаньоло
41
Рэмзи
41
Рэмзи
10
Дзаньоло
7
МакГинн
19
Диаби
19
Диаби
7
МакГинн
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
Остались в запасе
Легия
Астон Вилла
30
Доминик Гладун
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
86
Игор Стрзалек
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
86
Игор Стрзалек
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Легия - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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