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Маккаби - Ренн

30.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 5 тур Маккаби - Ренн
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа F
1 тур
21 сентября, четверг 19:45 Ренн Маккаби
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