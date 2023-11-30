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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - Ренн
Маккаби Х - Ренн: обзор матча 30 ноября 2023
Маккаби Х
30.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 5 тур
0 : 3
Завершен
Ренн
29'
М. Терье
47'
А. Гуири
90+3'
Ф. Ридер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Ренн
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Ф. Ридер
Желтая карточка
М. Кандиль
85'
85'
Желтая карточка
Л. Бляс
81'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Н. Матич
71'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Б. Йылдырым
Желтая карточка
П. Корню
65'
62'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Э. Ле Фе
62'
Замена
М. Нагида
️️️️
А. Трюффер
62'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
А. Гуири
Замена
П. Корню
️️️️
L. Šimić
61'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Т. Чери
61'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Гуири
Замена
G. Naor
️️️️
Шоу
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
Пас отдал
Э. Ле Фе
Желтая карточка
L. Šimić
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
14
Шоу
ОП
5
Махмуд Жабер
ОП
9
Тьяррон Чери
(К)
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
26
Деан Давид
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
36
Hamza Shibli
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Ренн
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
2-3-1-1-2
40
Каюф
44
4
Сек
14
Шоу
5
Жабер
23
Кандиль
9
Чери
7
Подгоряну
19
Пьеррот
26
Давид
3-3-1-1-2
30
Манданда
17
Омари
3
Теате
3
Ву
22
Ассиньон
18
Матич
3
Трюффер
28
Ле Фе
11
Терье
91
Йылдырым
9
Гуири
44
27
Корню
27
Корню
44
14
Шоу
15
15
14
Шоу
9
Чери
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
9
Чери
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
28
Ле Фе
7
Сантамария
7
Сантамария
28
Ле Фе
9
Гуири
32
Ридер
32
Ридер
9
Гуири
91
Йылдырым
14
Дуэ
14
Дуэ
91
Йылдырым
18
Матич
10
Бляс
10
Бляс
18
Матич
Остались в запасе
Маккаби Х
Ренн
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
36
Hamza Shibli
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
36
Hamza Shibli
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Остались в запасе
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Маккаби Х - Ренн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Пушкаш Арена
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