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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Хэкен
Мольде - Хэкен: обзор матча 26 октября 2023
Мольде
26.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 3 тур
5 : 1
Завершен
Хэкен
6'
Ф. Гульбрандсен
27'
М. Эйкрем
30'
Э. Брейвик
55'
М. Эйкрем
90+3'
М. Бьорнбак
21'
М. Ламин Сонко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Хэкен
ГОЛ! 5:1!
М. Бьорнбак
Пас отдал
Э. Китолано
90'
+3
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Эллингсен
89'
Замена
К. Каппис
️️️️
М. Андре Кааса
75'
Замена
В. Бериша
️️️️
Ф. Гульбрандсен
75'
71'
Замена
С. Хрстич
️️️️
Э. Чилуфья
71'
Замена
P. Dahbo
️️️️
М. Ригор
Замена
Э. Китолано
️️️️
М. Эйкрем
63'
ГОЛ! 4:1!
М. Эйкрем
55'
46'
Замена
И. Абдулразак
️️️️
S. Sandberg
Желтая карточка
М. Эйкрем
45'
+2
41'
Замена
A. Romeo
️️️️
С. Густафсон
ГОЛ! 3:1!
Э. Брейвик
Пас отдал
К. Хауген
30'
ГОЛ! 2:1!
М. Эйкрем
Пас отдал
М. Эллингсен
27'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Ламин Сонко
Пас отдал
С. Густафсон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
К. Хауген
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хэкен
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
9
Ола Камара
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Петерсен
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
6
Эллингсен
28
Хауген
8
Левик
15
Кааса
10
Брейвик
23
Эйкрем
25
8
Гульбрандсен
4-3-3-1
14
Тотланд
15
4
Усу
3
Ховланд
10
Ригор
11
Густафсон
86
Густафсон
14
Чилуфья
14
Лаюни
11
Сонко
26
15
Кааса
12
Каппис
12
Каппис
15
Кааса
23
Эйкрем
17
Китолано
17
Китолано
23
Эйкрем
6
Эллингсен
5
Хестад
5
Хестад
6
Эллингсен
8
Гульбрандсен
14
Бериша
14
Бериша
8
Гульбрандсен
86
Густафсон
8
8
86
Густафсон
10
Ригор
16
16
10
Ригор
15
21
Абдулразак
21
Абдулразак
15
14
Чилуфья
19
Хрстич
19
Хрстич
14
Чилуфья
Остались в запасе
Мольде
Хэкен
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
30
Sebastian Banozic
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча Мольде - Хэкен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
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