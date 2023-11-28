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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Црвена Звезда
Янг Бойз - Црвена Звезда: обзор матча 28 ноября 2023
Янг Бойз
28.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Црвена Звезда
29'
Л. Блум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Црвена Звезда
90'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Х. Ин Бом
83'
Замена
А. Катай
️️️️
С. Мияилович
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ж. Нсаме
74'
Замена
М. Чайва
️️️️
Ж. Монтейру
74'
59'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
М. Иванич
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Малес
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Блум
Пас отдал
М. Камара
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К)
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Урош Кабич
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-2-4
1
Расьоппи
25
Гарсия
23
Бенито
5
Камара
27
Блум
19
Ниасс
23
Угринич
17
Нсаме
12
Элиа
99
Монтейру
19
Малес
4-3-2-1
18
Глазер
18
Неделькович
15
Драгович
34
Джига
23
Родич
22
Мияилович
6
Стаменич
16
Ин Бом
14
Букари
4
Иванич
27
Ндиайе
99
Монтейру
14
Чайва
14
Чайва
99
Монтейру
19
Малес
19
Колли
19
Колли
19
Малес
17
Нсаме
35
Ганвула
35
Ганвула
17
Нсаме
16
Ин Бом
8
Канга
8
Канга
16
Ин Бом
22
Мияилович
10
Катай
10
Катай
22
Мияилович
4
Иванич
11
Крассо
11
Крассо
4
Иванич
Остались в запасе
Янг Бойз
Црвена Звезда
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Янг Бойз - Црвена Звезда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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