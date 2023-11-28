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ПСЖ - Ньюкасл

28.11.2023, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 5 тур ПСЖ - Ньюкасл
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа F
2 тур
4 октября, среда 22:00 Ньюкасл ПСЖ
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