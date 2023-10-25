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Лига чемпионов 2026/2027
Ньюкасл - Боруссия Д
Ньюкасл - Боруссия Д: обзор матча 25 октября 2023
Ньюкасл
25.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
45'
Ф. Нмеча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Боруссия Д
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
79'
79'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ф. Нмеча
79'
Замена
С. Аллер
️️️️
Н. Фуллкруг
78'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Мален
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Берн
70'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Мерфи
70'
Замена
С. Тонали
️️️️
Ш. Лонгстафф
65'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Жоэлинтон
65'
63'
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Ройс
45'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нмеча
Пас отдал
Н. Шлоттербек
43'
Замена
С. Озкан
️️️️
Э. Джан
35'
Желтая карточка
М. Вольф
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
18
Марко Ройс
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-3-1
1
Поуп
5
Шер
24
Ласселлс
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
4-1-1-2-2
1
Кобель
27
Вольф
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
8
Нмеча
18
Ройс
14
Мален
10
Фуллкруг
33
Берн
23
Таргетт
23
Таргетт
33
Берн
8
Лонгстафф
16
Тонали
16
Тонали
8
Лонгстафф
Мерфи
28
Уиллок
28
Уиллок
Мерфи
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
14
Мален
25
Зюле
25
Зюле
14
Мален
23
Джан
6
Озкан
6
Озкан
23
Джан
8
Нмеча
10
Рейна
10
Рейна
8
Нмеча
18
Ройс
14
Адейеми
14
Адейеми
18
Ройс
10
Фуллкруг
22
Аллер
22
Аллер
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Ньюкасл
Боруссия Д
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Ньюкасл - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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