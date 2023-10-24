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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Арсенал
Севилья - Арсенал: обзор матча 24 октября 2023
Севилья
24.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
58'
Н. Гудель
45+4'
Г. Мартинелли
53'
Г. Жезус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Арсенал
90'
+1
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Г. Мартинелли
81'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
81'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Б. Сака
81'
Травма
Г. Жезус
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Навас
79'
Желтая карточка
Э. Ламела
76'
73'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Эдегор
68'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
М. Диас
67'
ГОЛ! 1:2!
Н. Гудель
Пас отдал
И. Ракитич
58'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Лукебакио
57'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Соу
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Райс
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
26
Неманья Гудель
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Доди Лукебакио
ЛФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Лукас Окампос
РФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
5
Такехиро Томиясу
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
7
Букайо Сака
РФ
Главный тренер
Микель Артета
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-2-3
1
Нюланд
21
Акунья
93
Рамос
26
Гудель
16
Навас
34
Сумаре
11
Ракитич
97
Соу
11
Лукебакио
21
Эн-Несири
7
Окампос
4-1-2-3
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
5
Томиясу
41
Райс
8
Эдегор
21
Жоржиньо
7
Сака
9
Жезус
7
Мартинелли
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
11
Лукебакио
9
Ламела
9
Ламела
11
Лукебакио
97
Соу
9
Диас
9
Диас
97
Соу
7
Мартинелли
4
Кивиор
4
Кивиор
7
Мартинелли
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
8
Эдегор
29
Хаверц
29
Хаверц
8
Эдегор
Остались в запасе
Севилья
Арсенал
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Севилья - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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