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Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Янг Бойз
Црвена Звезда - Янг Бойз: обзор матча 04 октября 2023
Црвена Звезда
04.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
35'
Ш. Ндиайе
88'
О. Букари
48'
Ф. Угринич
61'
С. Иттен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Янг Бойз
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Ниасс
ГОЛ! 2:2!
О. Букари
Пас отдал
Ж. Крассо
88'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Ш. Ндиайе
80'
Желтая карточка
А. Драгович
74'
74'
Желтая карточка
М. Камара
74'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
74'
Замена
М. Чайва
️️️️
Д. Малес
Желтая карточка
С. Мияилович
73'
Замена
А. Катай
️️️️
С. Митрович
70'
Желтая карточка
О. Букари
65'
64'
Желтая карточка
Д. Малес
Замена
П. Олаинка
️️️️
М. Родич
62'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Иттен
Желтая карточка
Х. Ин Бом
58'
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Угринич
Пас отдал
Ж. Монтейру
47'
Замена
А. Аменда
️️️️
Л. Бенито
Желтая карточка
М. Иванич
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
О. Букари
35'
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Урош Кабич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-3-3-1
18
Глазер
23
Родич
15
Драгович
34
Джига
22
Мияилович
6
Стаменич
16
Ин Бом
7
Митрович
4
Иванич
14
Букари
27
Ндиайе
4-2-4
1
Расьоппи
17
Джанко
25
Гарсия
5
Камара
23
Бенито
19
Ниасс
23
Угринич
99
Монтейру
12
Элиа
26
Иттен
19
Малес
7
Митрович
10
Катай
10
Катай
7
Митрович
23
Родич
99
Олаинка
99
Олаинка
23
Родич
27
Ндиайе
11
Крассо
11
Крассо
27
Ндиайе
23
Бенито
12
Аменда
12
Аменда
23
Бенито
19
Малес
14
Чайва
14
Чайва
19
Малес
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
Остались в запасе
Црвена Звезда
Янг Бойз
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Црвена Звезда - Янг Бойз
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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