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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Бенфика
Интер - Бенфика: обзор матча 03 октября 2023
Интер
03.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
62'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Бенфика
Желтая карточка
К. Асллани
90'
+5
Замена
Д. Классен
️️️️
Н. Барелла
90'
+2
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
84'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
84'
80'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Х. Бернат
80'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
А. Ди Мария
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
73'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Тюрам
73'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
70'
69'
Замена
П. Муса
️️️️
О. Кекчю
Желтая карточка
Н. Барелла
68'
68'
Замена
Шикинью
️️️️
Рафа
Желтая карточка
Л. Мартинес
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Д. Дюмфрис
62'
23'
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Бах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
16
Лео Кокубо
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-1-3-1
1
Трубин
6
Бах
30
Отаменди
5
Морато
24
Бернат
14
Эушнес
10
Кекчю
7
Нерес
87
Невеш
11
Ди Мария
27
Рафа
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
18
Классен
18
Классен
23
Барелла
9
Тюрам
4
Санчес
4
Санчес
9
Тюрам
11
Ди Мария
39
Юрасек
39
Юрасек
11
Ди Мария
6
Бах
44
Араужо
44
Араужо
6
Бах
27
Рафа
22
Шикинью
22
Шикинью
27
Рафа
10
Кекчю
9
Муса
9
Муса
10
Кекчю
24
Бернат
19
Кабрал
19
Кабрал
24
Бернат
Остались в запасе
Интер
Бенфика
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
24
Самуэль Соареш
ВР
16
Лео Кокубо
ВР
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
16
Лео Кокубо
ВР
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Интер - Бенфика
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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