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Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Копенгаген
Галатасарай - Копенгаген: обзор матча 20 сентября 2023
Галатасарай
20.09.2023, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Копенгаген
86'
С. Боэ
88'
Тете
35'
М. Эльюнусси
58'
Д. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Копенгаген
90'
+3
Замена
О. Хойлунд
️️️️
М. Эльюнусси
ГОЛ! 2:2!
Тете
Пас отдал
В. Заа
88'
ГОЛ! 1:2!
С. Боэ
Пас отдал
Тете
86'
82'
Желтая карточка
Б. Мелинг
Желтая карточка
С. Оливейра
77'
76'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Э. Ахури
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
В. Нельссон
76'
76'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
73'
Желтая карточка
К. Дикс
73'
Вторая желтая
Э. Йелерт
70'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Д. Ларссон
70'
Замена
В. Классон
️️️️
Д. Гонсалвеш
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Х. Зиеш
66'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Актюркоглу
66'
Замена
Тете
️️️️
Д. Мертенс
59'
Замена
С. Оливейра
️️️️
К. Демирбай
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гонсалвеш
Пас отдал
Б. Мелинг
52'
Желтая карточка
Э. Йелерт
Желтая карточка
Х. Зиеш
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Л. Лерагер
11'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Тете
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Анхелиньо
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
26
Демирбай
7
Актюркоглу
22
Зиеш
10
Мертенс
9
Икарди
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
12
Йелерт
3
Вавро
24
Мелинг
21
Лерагер
7
Гонсалвеш
99
Ахури
10
Эльюнусси
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
25
Нельссон
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
25
Нельссон
26
Демирбай
27
Оливейра
27
Оливейра
26
Демирбай
7
Актюркоглу
10
Заа
10
Заа
7
Актюркоглу
22
Зиеш
53
Йилмаз
53
Йилмаз
22
Зиеш
10
Мертенс
11
Тете
11
Тете
10
Мертенс
99
Ахури
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
99
Ахури
Оскарссон
2
Анкерсен
2
Анкерсен
Оскарссон
10
Эльюнусси
6
Хойлунд
6
Хойлунд
10
Эльюнусси
7
Гонсалвеш
7
Классон
7
Классон
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
17
Ларссон
Остались в запасе
Галатасарай
Копенгаген
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
16
Матео Танлонго
ОП
36
Вильям Клем
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
16
Матео Танлонго
ОП
36
Вильям Клем
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Галатасарай - Копенгаген
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
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