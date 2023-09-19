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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Антверпен
Барселона - Антверпен: обзор матча 19 сентября 2023
Барселона
19.09.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
5 : 0
Завершен
Антверпен
11'
Ж. Феликс
19'
Р. Левандовски
22'
Й. Батай (АГ)
54'
Гави
66'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Антверпен
83'
Замена
А. Валенсия
️️️️
А. Муджа
Замена
С. Роберто
️️️️
Ж. Канселу
76'
73'
Замена
Д. Керк
️️️️
Й. Батай
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
68'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Ж. Феликс
68'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Рафинья
66'
60'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
М. Баликвиша
60'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Ю. Эккеленкамп
60'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
Замена
О. Ромеу
️️️️
Ф. де Йонг
58'
ГОЛ! 4:0!
Гави
Пас отдал
Р. Левандовски
54'
Желтая карточка
Гави
36'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Й. Батай
Пас отдал
Рафинья
22'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ж. Феликс
19'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
И. Гюндоган
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
15
Кристенсен
2
Канселу
20
Гюндоган
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
79
Феликс
9
Левандовски
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
5
Вейндал
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
2
Канселу
6
Роберто
6
Роберто
2
Канселу
21
де Йонг
21
Ромеу
21
Ромеу
21
де Йонг
79
Феликс
10
Ямаль
10
Ямаль
79
Феликс
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
7
Баликвиша
2
Де Лат
2
Де Лат
7
Баликвиша
32
Эккеленкамп
80
Юсуф
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
25
Батай
9
Керк
9
Керк
25
Батай
7
Муджа
14
Валенсия
14
Валенсия
7
Муджа
14
Янссен
9
Иленихена
9
Иленихена
14
Янссен
Остались в запасе
Барселона
Антверпен
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Барселона - Антверпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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