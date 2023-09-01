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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Чертаново - Форте
Чертаново - Форте: обзор матча 01 сентября 2023
Чертаново
01.09.2023, пятница, 16:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
5 : 0
Завершен
Форте
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Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
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Форте
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
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Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
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