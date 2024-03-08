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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Фарул
Ботошани - Фарул: обзор матча 08 марта 2024
Ботошани
08.03.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 30 тур
0 : 0
Завершен
Фарул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Фарул
Замена
A. Şeroni
️️️️
D. Celea
90'
+1
Замена
F. Margiotta
️️️️
D. Gabriel
85'
Замена
Д. Муаддиб
️️️️
J. Kaprof
84'
Замена
G. Dragomir
️️️️
A. Tiganasu
84'
76'
Вторая желтая
Н. Григорян
74'
Замена
G. Danuleasa
️️️️
D. Dussaut
74'
Замена
C. Grameni
️️️️
I. Vina
70'
Желтая карточка
D. Dussaut
69'
Желтая карточка
Н. Григорян
60'
Замена
К. Ганя
️️️️
R.
60'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
R. Deaconu
40'
Замена
G. Marins
️️️️
Д. Неделку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
6
Daniel Celea
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
(К)
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
14
Драгош Неделку
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
8
I. Vina
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
3
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
12
Andrei Rafaila
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
2-4-5
6
4
33
6
16
20
Бензар
68
23
Флореску
9
10
30
4-2-1-3
1
39
Боли
17
Попеску
94
25
Кики
14
Неделку
70
30
Григорян
9
11
Мунтяну
8
10
7
Муаддиб
7
Муаддиб
10
30
9
9
30
6
32
32
6
33
19
19
33
14
Неделку
4
4
14
Неделку
70
5
Кейруш
5
Кейруш
70
94
15
15
94
8
8
8
8
9
11
Ганя
11
Ганя
9
Остались в запасе
Ботошани
Фарул
1
Luka Kukić
ВР
3
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
34
Ştefan Muşat
ВР
12
Andrei Rafaila
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
10
Константин Будеску
АП
77
Luca Andronache
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
3
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
12
Andrei Rafaila
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
10
Константин Будеску
АП
77
Luca Andronache
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Ботошани - Фарул
1
2
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
490
274
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
57
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Horia Gabriel Mladinovici, Romania
Стадион:
Муниципаль
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