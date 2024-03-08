Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - УТА Арад
Динамо Бухарест - УТА Арад: обзор матча 08 марта 2024
Динамо Бухарест
08.03.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 30 тур
1 : 0
Завершен
УТА Арад
20'
Г. Грегориу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - УТА Арад
89'
Желтая карточка
E. Johana Omondi
86'
Замена
A. Lopez
️️️️
И. Конте
Замена
Э. Ие
️️️️
H. Abdallah
85'
80'
Замена
V. Morar
️️️️
A. Fabry
Замена
C. Ilic
️️️️
Д. Павичич
73'
Замена
C. Amzăr
️️️️
A. Alexandru Bordușanu
73'
64'
Желтая карточка
C. Vulturar
Замена
А. Селмани
️️️️
Г. Грегориу
61'
Замена
D. Iglesias
️️️️
Г. Миланов
61'
46'
Замена
C. Vulturar
️️️️
C. Mihai
46'
Замена
M. Freitas
️️️️
Ж. Педру
46'
Замена
R. Trif
️️️️
M. Stolnik
38'
Желтая карточка
И. Конте
27'
Желтая карточка
C. Mihai
ГОЛ! 1:0!
Г. Грегориу
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
23
Răzvan Patriche
(К)
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
УТА Арад
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Динамо Бухарест
39
Дориан Райлеан
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
27
P. Neagu
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
29
Răzvan Trif
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
17
Vlad Morar
ЦФ
3-5-2
25
23
24
2
8
Гнаоре
24
Павичич
20
17
Миланов
14
Велкоски
11
9
Грегориу
3-2-5
19
5
4
21
8
Педру
66
24
42
22
93
20
31
31
20
11
32
Ие
32
Ие
11
24
Павичич
16
16
24
Павичич
17
Миланов
10
10
17
Миланов
9
Грегориу
9
Селмани
9
Селмани
9
Грегориу
5
29
29
5
21
15
15
21
8
Педру
14
14
8
Педру
22
17
17
22
Остались в запасе
Динамо Бухарест
УТА Арад
27
P. Neagu
ЦФ
22
A. Bani
ЦП
39
Дориан Райлеан
ВР
98
Alexandru Irimia
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
55
Rares Pop
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
27
P. Neagu
ЦФ
22
A. Bani
ЦП
39
Дориан Райлеан
ВР
98
Alexandru Irimia
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
55
Rares Pop
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Динамо Бухарест - УТА Арад
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
9
Нарушения
6
10
Количество передач
446
468
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Новости команд
Все
Динамо Бухарест
УТА Арад
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+