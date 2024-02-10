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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Рапид
ЧФР Клуж - Рапид: обзор матча 10 февраля 2024
ЧФР Клуж
10.02.2024, суббота, 22:15
Румыния. Лига I, 25 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
9'
Д. Джокович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Рапид
Желтая карточка
Ч. Деяк
90'
+3
85'
Желтая карточка
A. Albu
Желтая карточка
П. Тахцидис
77'
70'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
Э. Красники
70'
Замена
К. Петрила
️️️️
J. Papeau
70'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
А. Ррахмани
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
П. Тахцидис
59'
54'
Замена
К. Браун
️️️️
R. Onea
Замена
P. Godly Michael
️️️️
Д. Бирлигеа
46'
16'
Замена
Ю. Кристя
️️️️
C. Sapunaru
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джокович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Matija Boben
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К)
ЦП
19
Василе Могос
ПП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
77
J. Papeau
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
9
Валентин Серебе
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
A. Ionita II
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
2-1-4-1-2
90
Сава
23
Маня
5
6
Кейта
73
Мухар
77
Тахцидис
10
Деяк
19
Могос
11
Бирлигеа
7
Отеле
27
3-2-2-1-2
16
Айоани
25
19
22
6
24
77
88
Джокович
7
Красники
7
Ррахмани
11
77
Тахцидис
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
77
Тахцидис
11
Бирлигеа
99
99
11
Бирлигеа
22
6
Кристя
6
Кристя
22
19
47
Браун
47
Браун
19
7
Ррахмани
26
Оайдэ
26
Оайдэ
7
Ррахмани
77
10
Петрила
10
Петрила
77
7
Красники
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
7
Красники
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Рапид
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
9
Валентин Серебе
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
9
Валентин Серебе
ЦФ
Остались в запасе
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча ЧФР Клуж - Рапид
2
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
5
Офсайды
3
1
Количество передач
597
306
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Константин Рэдулеску
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