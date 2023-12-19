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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - ФКСБ
Политехника Яссы - ФКСБ: обзор матча 19 декабря 2023
Политехника Яссы
19.12.2023, вторник, 21:30
Румыния. Лига I, 21 тур
1 : 3
Завершен
ФКСБ
27'
R. Ion
16'
А. Балутэ
32'
Ф. Коман (П)
83'
Ф. Коман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - ФКСБ
Замена
A. Hrib
️️️️
М. Бордеяну
90'
+4
90'
+1
Замена
A. Pandele
️️️️
Ф. Коман
86'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
А. Балутэ
Желтая карточка
N. Samayoa
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Коман
Замена
A. Dumitru
️️️️
R. Ion
75'
73'
Желтая карточка
Ф. Коман
Замена
F. Ilie
️️️️
C. Jatobá
69'
Замена
А. Георгицэ
️️️️
С. Бус
66'
Желтая карточка
C. Jatobá
65'
Желтая карточка
С. Бус
56'
46'
Замена
А. Пантя
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
К. Ганя
️️️️
О. Попеску
41'
Замена
Д. Харуц
️️️️
С. Нгезана
32'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Коман
ГОЛ! 1:1!
R. Ion
Пас отдал
A. Roman
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Балутэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
(К)
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
22
Julian Marchioni
ЦП
88
Carlos Jatobá
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
23
Robert Ion
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
98
Vlad Ilie
ЦП
28
Diego Farcas
ЦП
88
Alexandru-Petru Hrib
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
4-4-2
1
2
27
20
3
22
37
Бордеяну
8
88
19
Бус
23
3-2-3-1-1
32
Тарновану
30
Нгезана
5
Дава
33
Радунович
15
Шут
8
Ликсандру
23
Попеску
28
Олару
22
Балутэ
30
Попеску
17
Коман
88
18
18
88
37
Бордеяну
88
88
37
Бордеяну
23
19
19
23
19
Бус
77
Георгицэ
77
Георгицэ
19
Бус
17
Коман
23
23
17
Коман
30
Нгезана
5
Харуц
5
Харуц
30
Нгезана
23
Попеску
2
Пантя
2
Пантя
23
Попеску
22
Балутэ
20
Радаславеску
20
Радаславеску
22
Балутэ
30
Попеску
11
Ганя
11
Ганя
30
Попеску
Остались в запасе
Политехника Яссы
ФКСБ
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
98
Vlad Ilie
ЦП
28
Diego Farcas
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
25
Андрей Влад
ВР
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
98
Vlad Ilie
ЦП
28
Diego Farcas
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Политехника Яссы - ФКСБ
3
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
3
Офсайды
1
1
Количество передач
191
178
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
75
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Stadionul Emil Alexandrescu, Iasi
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