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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Оцелул
Университатя Клуж - Оцелул: обзор матча 17 декабря 2023
Университатя Клуж
17.12.2023, воскресенье, 16:00
Румыния. Лига I, 20 тур
0 : 1
Завершен
Оцелул
25'
A. Pop
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Оцелул
90'
+7
Желтая карточка
C. Dur Bozoanca
90'
+3
Желтая карточка
D. Zivulic
Желтая карточка
Д. Нистор
90'
+1
89'
Замена
R. Latouchent
️️️️
Ф. Масьел
89'
Замена
G. Cirjan
️️️️
A. Pop
Замена
R. Silaghi
️️️️
И. Стоица
74'
Желтая карточка
G. Cîmpanu
72'
68'
Желтая карточка
M. Silva
Замена
Э. Ману
️️️️
G. Simion
68'
65'
Желтая карточка
M. Zhelev
62'
Замена
V. Jardan
️️️️
I. Neagu
61'
Желтая карточка
A. Pop
Замена
M. Fossati
️️️️
K. Doukoure
59'
Замена
G. Cîmpanu
️️️️
В. Джордже
59'
Желтая карточка
G. Simion
54'
Желтая карточка
K. Doukoure
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
A. Pop
Пас отдал
Ф. Масьел
23'
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
23'
Замена
D. Zivulic
️️️️
Ю. Чизотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
10
Ианис Стоица
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
23
Самуэль Телеш
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
4
Andrei Miron
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Robert Silaghi
ЦП
59
Doru Popadiuc
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
71
R. Tanasa
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
2-3-5
23
Илиев
17
3
Митря
11
Джордже
17
10
Нистор
29
Попа
27
Кипчиу
5
Вэтэжелу
98
10
Стоица
3-3-1-3
1
28
25
Ловрич
26
23
Телеш
31
Чизотти
8
10
Бодиштяну
2
67
Масьел
99
10
Стоица
7
7
10
Стоица
98
45
Ману
45
Ману
98
17
21
21
17
11
Джордже
9
9
11
Джордже
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
8
22
22
8
31
Чизотти
92
92
31
Чизотти
67
Масьел
3
3
67
Масьел
Остались в запасе
Университатя Клуж
Оцелул
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
4
Andrei Miron
ЦЗ
59
Doru Popadiuc
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
4
Andrei Miron
ЦЗ
59
Doru Popadiuc
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Университатя Клуж - Оцелул
4
5
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
1
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
267
192
Сейвы
2
0
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
0
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
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