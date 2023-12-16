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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Херманнштадт
ФКСБ - Херманнштадт: обзор матча 16 декабря 2023
ФКСБ
16.12.2023, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 20 тур
3 : 0
Завершен
Херманнштадт
23'
Д. Олару
45'
Д. Олару
57'
Ф. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Херманнштадт
Замена
К. Ганя
️️️️
Ф. Коман
88'
Замена
Д. Джокович
️️️️
А. Шут
75'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
О. Попеску
75'
70'
Замена
А. Петре
️️️️
R. Fonseca
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коман
57'
46'
Замена
C. Neguț
️️️️
Г. Янку
46'
Замена
P. Medina
️️️️
S. Balaure
46'
Замена
I. Biceanu
️️️️
А. Мургиа
45'
+2
Желтая карточка
Г. Янку
ГОЛ! 2:0!
Д. Олару
Пас отдал
Ф. Коман
45'
25'
Желтая карточка
А. Мургиа
ГОЛ! 1:0!
Д. Олару
Пас отдал
А. Балутэ
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Тарновану
30
Нгезана
5
Дава
33
Радунович
8
Ликсандру
15
Шут
2
Крецу
28
Олару
22
Балутэ
30
Попеску
17
Коман
3-3-3
34
4
51
16
Бутян
96
5
98
27
99
10
Янку
30
Попеску
20
Радаславеску
20
Радаславеску
30
Попеску
15
Шут
88
Джокович
88
Джокович
15
Шут
17
Коман
11
Ганя
11
Ганя
17
Коман
11
Мургиа
29
29
11
Мургиа
96
15
15
96
10
Янку
10
10
10
Янку
99
9
Петре
9
Петре
99
Остались в запасе
ФКСБ
Херманнштадт
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча ФКСБ - Херманнштадт
2
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
4
8
Офсайды
1
0
Количество передач
290
174
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
1
0
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Национальный
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