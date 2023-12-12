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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Сепси
Оцелул - Сепси: обзор матча 12 декабря 2023
Оцелул
12.12.2023, вторник, 18:00
Румыния. Лига I, 19 тур
2 : 3
Завершен
Сепси
38'
Ф. Масьел
83'
G. Cirjan
4'
C. Matei
64'
М. Стефанеску
75'
Д. Чоботарию
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Сепси
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Стефан
90'
+4
Желтая карточка
А. Кечкеш
90'
+3
Желтая карточка
В. Дамашкан
90'
+2
Желтая карточка
R. Niczuly
88'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
C. Matei
88'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Р. Варга
85'
Желтая карточка
И. Алими
ГОЛ! 2:3!
G. Cirjan
Пас отдал
Ф. Масьел
83'
Желтая карточка
G. Cirjan
78'
Замена
G. Cirjan
️️️️
С. Телеш
77'
77'
Замена
Ф. Стефан
️️️️
М. Стефанеску
77'
Замена
D. Oroian
️️️️
B. Oteliță
75'
ГОЛ! 1:3!
Д. Чоботарию
Пас отдал
Р. Варга
Замена
K. Fatai
️️️️
A. Pop
70'
Замена
I. Neagu
️️️️
D. Zivulic
70'
Замена
A. Rus
️️️️
Ш. Бодиштяну
70'
Замена
A. Lopez
️️️️
F. Yabre
69'
64'
ГОЛ! 1:2!
М. Стефанеску
Пас отдал
C. Matei
Желтая карточка
D. Zivulic
61'
46'
Замена
Н. Паун
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Масьел
38'
Желтая карточка
Ш. Бодиштяну
30'
5'
Желтая карточка
C. Matei
4'
ГОЛ! 0:1!
C. Matei
Пас отдал
М. Стефанеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
31
Юри Чизотти
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Сепси
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
10
Cosmin Matei
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
4-3-1-2
1
26
25
Ловрич
28
15
31
Чизотти
92
23
Телеш
10
Бодиштяну
67
Масьел
99
2-4-1-4
5
Кечкеш
13
Чоботарию
25
4
Алими
5
Родригес
10
11
Стефанеску
82
17
Варга
16
Шафранко
33
10
Бодиштяну
14
14
10
Бодиштяну
92
8
8
92
99
90
90
99
25
17
17
25
11
Стефанеску
96
Стефан
96
Стефан
11
Стефанеску
5
Родригес
6
Паун
6
Паун
5
Родригес
10
8
8
10
17
Варга
31
Дамашкан
31
Дамашкан
17
Варга
Остались в запасе
Оцелул
Сепси
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
3
Rosario Latouchent
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
1
Dinu Moldovan
ВР
59
Шерифф Каллаку
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
3
Rosario Latouchent
ЦП
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
59
Шерифф Каллаку
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Оцелул - Сепси
3
6
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
12
Офсайды
1
2
Количество передач
182
171
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
65
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
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