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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Оцелул
УТА Арад - Оцелул: обзор матча 13 ноября 2023
УТА Арад
13.11.2023, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 16 тур
2 : 4
Завершен
Оцелул
86'
T. Căpuşă
90+5'
R. Pop (П)
3'
Ю. Чизотти (П)
5'
A. Pop
34'
A. Pop
54'
С. Телеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Оцелул
ГОЛ с пенальти! 2:4!
R. Pop
90'
+5
Желтая карточка
C. Mihai
89'
ГОЛ! 1:4!
T. Căpuşă
Пас отдал
D. Rodrigues
86'
82'
Замена
M. Adascalitei
️️️️
Ф. Масьел
82'
Замена
I. Neagu
️️️️
С. Телеш
75'
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
Замена
Г. Купер
️️️️
A. Stahl
71'
Замена
R. Pop
️️️️
A. Fabry
71'
68'
Замена
V. Jardan
️️️️
Ю. Чизотти
68'
Замена
K. Fatai
️️️️
A. Pop
64'
Желтая карточка
Ш. Бодиштяну
54'
ГОЛ! 0:4!
С. Телеш
Пас отдал
Ю. Чизотти
Замена
R. Ofosu
️️️️
C. Micovschi
46'
Замена
T. Căpuşă
️️️️
D. Constantin Dumitrascu
46'
Замена
H. Marku
️️️️
M. Freitas
46'
34'
ГОЛ! 0:3!
A. Pop
Пас отдал
Ш. Бодиштяну
22'
Желтая карточка
Ю. Чизотти
5'
ГОЛ! 0:2!
A. Pop
Пас отдал
M. Silva
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Чизотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
77
Albert Stahl
ЦФ
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
31
Юри Чизотти
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
71
R. Tanasa
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
4-2-5
2
5
80
19
21
14
93
42
22
15
Конте
77
3-3-1-3
1
28
25
Ловрич
26
31
Чизотти
23
Телеш
92
10
Бодиштяну
2
67
Масьел
99
22
55
55
22
80
66
66
80
19
11
11
19
77
90
Купер
90
Купер
77
14
27
27
14
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
31
Чизотти
22
22
31
Чизотти
67
Масьел
26
26
67
Масьел
23
Телеш
8
8
23
Телеш
99
90
90
99
Остались в запасе
УТА Арад
Оцелул
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
Главный тренер
Мирча Реднич
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча УТА Арад - Оцелул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Франциск фон Нойман
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