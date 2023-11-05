Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Ботошани
Фарул - Ботошани: обзор матча 05 ноября 2023
Фарул
05.11.2023, воскресенье, 18:30
Румыния. Лига I, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ботошани
61'
A. Artean
89'
V. Dican
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Ботошани
90'
+6
Желтая карточка
R. Ducan
90'
+2
Желтая карточка
M. Cioiu
89'
ГОЛ! 1:1!
V. Dican
Пас отдал
Э. Флореску
Замена
G. Marins
️️️️
К. Будеску
84'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
D. Dussaut
84'
83'
Замена
M. Cioiu
️️️️
Ч. Петро
74'
Желтая карточка
J. Pius
73'
Замена
A. Friday
️️️️
Р. Бензар
73'
Замена
A. Şeroni
️️️️
Г. Мутомбо
72'
Замена
F. Olinga
️️️️
Д. Муаддиб
Замена
L. Banu
️️️️
A. Mazilu
65'
Замена
D. Sirbu
️️️️
C. Grameni
65'
Замена
R.
️️️️
M. Borgnino
65'
63'
Желтая карточка
Г. Мутомбо
63'
Желтая карточка
Ч. Петро
ГОЛ! 1:0!
A. Artean
Пас отдал
К. Будеску
61'
60'
Замена
D. Gabriel
️️️️
I. Carausu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
8
Marco Borgnino
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
26
Adrian Mazilu
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Ботошани
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
20
Ромарио Бензар
ЦП
6
Victor Dican
(К)
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
45
Fabrice Olinga
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
4-3-1-2
16
Айоани
17
Попеску
39
Боли
94
17
8
18
8
10
Будеску
11
Мунтяну
26
2-1-2-5
3
Мутомбо
11
3
Петро
20
Бензар
6
68
60
23
Флореску
40
7
Муаддиб
8
22
22
8
94
5
Кейруш
5
Кейруш
94
10
Будеску
4
4
10
Будеску
26
18
18
26
8
9
9
8
33
33
20
Бензар
12
12
20
Бензар
7
Муаддиб
45
45
7
Муаддиб
3
Мутомбо
32
32
3
Мутомбо
Остались в запасе
Фарул
Ботошани
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Остались в запасе
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Фарул - Ботошани
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Iuliana Elena Demetrescu, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Новости команд
Все
Фарул
Ботошани
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+