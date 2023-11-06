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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Динамо Бухарест
УТА Арад - Динамо Бухарест: обзор матча 06 ноября 2023
УТА Арад
06.11.2023, понедельник, 19:00
Румыния. Лига I, 15 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Бухарест
41'
C. Micovschi
90+4'
M. Freitas (П)
8'
Д. Политик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Динамо Бухарест
Желтая карточка
T. Căpuşă
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 2:1!
M. Freitas
90'
+4
83'
Замена
A. Bani
️️️️
Д. Политик
83'
Замена
G. Larruzea
️️️️
Q. Bena
Замена
R. Pop
️️️️
A. Fabry
82'
72'
Замена
D. Iglesias
️️️️
N. Roşu
Замена
Г. Купер
️️️️
K. Luckassen
68'
Замена
E. Johana Omondi
️️️️
C. Micovschi
68'
68'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
H. Abdallah
53'
Желтая карточка
C. Ilic
Желтая карточка
C. Micovschi
43'
ГОЛ! 1:1!
C. Micovschi
41'
Замена
A. Stahl
️️️️
R. Ofosu
35'
18'
Желтая карточка
N. Roşu
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Политик
Пас отдал
C. Amzăr
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
5
Marko Stolnik
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
14
Marcelo Freitas
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
5
Лукас
(К)
ЦЗ
20
Деннис Политик
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
Динамо Бухарест
2
Gabriel
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
3-2-5
5
80
19
14
21
66
11
42
22
15
Конте
3-5-1-1
25
31
24
5
Лукас
20
Политик
28
20
98
16
11
Гезали
11
19
24
24
19
42
90
Купер
90
Купер
42
11
77
77
11
22
55
55
22
11
9
Грегориу
9
Грегориу
11
20
Политик
22
22
20
Политик
20
10
10
20
28
6
6
28
Остались в запасе
УТА Арад
Динамо Бухарест
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
27
Herald Marku
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
2
Gabriel
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
27
Herald Marku
ЦФ
Остались в запасе
2
Gabriel
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча УТА Арад - Динамо Бухарест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Франциск фон Нойман
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