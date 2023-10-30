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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Университатя Клуж
Ботошани - Университатя Клуж: обзор матча 30 октября 2023
Ботошани
30.10.2023, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 14 тур
0 : 3
Завершен
Университатя Клуж
9'
Д. Нистор
21'
В. Джордже
57'
A. Miron
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Университатя Клуж
Замена
F. Olinga
️️️️
M. Iličić
77'
77'
Замена
G. Simion
️️️️
О. Бик
77'
Замена
Э. Ману
️️️️
Д. Нистор
Замена
C. Casap
️️️️
A. Dragu
69'
63'
Замена
Д. Попа
️️️️
В. Джордже
63'
Замена
R. Silaghi
️️️️
И. Стоица
Замена
R. Creț
️️️️
I. Carausu
60'
57'
ГОЛ! 0:3!
A. Miron
Пас отдал
Д. Нистор
Замена
M. Cioiu
️️️️
Ч. Петро
46'
Замена
A. Friday
️️️️
Г. Мутомбо
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
В. Джордже
Пас отдал
Д. Нистор
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нистор
Пас отдал
G. Cîmpanu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
20
Ромарио Бензар
ЦП
6
Victor Dican
(К)
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
4
Andrei Miron
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
9
George Cîmpanu
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
70
George Gligor
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
16
Ioan Filip
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
2-1-2-5
3
Мутомбо
11
3
Петро
20
Бензар
6
40
60
23
Флореску
32
68
3-3-4
23
Илиев
26
4
3
Митря
11
Джордже
10
Нистор
17
10
Стоица
94
Бик
27
Кипчиу
9
5
5
11
23
23
11
3
Мутомбо
12
12
3
Мутомбо
60
45
45
60
10
Стоица
7
7
10
Стоица
10
Нистор
45
Ману
45
Ману
10
Нистор
11
Джордже
29
Попа
29
Попа
11
Джордже
94
Бик
98
98
94
Бик
Остались в запасе
Ботошани
Университатя Клуж
33
D. Gabriel
ЦП
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
70
George Gligor
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
33
D. Gabriel
ЦП
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
70
George Gligor
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Ботошани - Университатя Клуж
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Муниципаль
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