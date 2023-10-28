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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Херманнштадт
Оцелул - Херманнштадт: обзор матча 28 октября 2023
Оцелул
28.10.2023, суббота, 14:00
Румыния. Лига I, 14 тур
1 : 1
Завершен
Херманнштадт
89'
A. Pop (П)
70'
Д. Ловрич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Херманнштадт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Pop
89'
89'
Замена
R. Fonseca
️️️️
S. Balaure
81'
Замена
I. Stoica
️️️️
D. Paraschiv
Замена
A. Pop
️️️️
A. Lopez
74'
Замена
G. Cirjan
️️️️
K. Fatai
71'
70'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Ловрич
69'
Замена
C. Neguț
️️️️
Г. Янку
69'
Замена
I. Biceanu
️️️️
Б. Альхассан
Замена
D. Zivulic
️️️️
J. Cissé
46'
Замена
V. Jardan
️️️️
С. Телеш
46'
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
31
Юри Чизотти
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
10
Cristian Neguț
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
3-3-1-2
1
26
25
Ловрич
28
31
Чизотти
23
Телеш
3
10
Бодиштяну
67
Масьел
90
2-4-4
34
5
16
Бутян
5
42
Альхассан
96
98
15
10
Янку
30
27
23
Телеш
22
22
23
Телеш
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
26
92
92
26
99
99
30
4
4
30
42
Альхассан
29
29
42
Альхассан
10
Янку
10
10
10
Янку
96
99
99
96
Остались в запасе
Оцелул
Херманнштадт
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Оцелул - Херманнштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
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