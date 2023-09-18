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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - Ботошани
Политехника Яссы - Ботошани: обзор матча 18 сентября 2023
Политехника Яссы
18.09.2023, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ботошани
69'
А. Георгицэ
48'
A. Şeroni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - Ботошани
Замена
С. Бус
️️️️
А. Георгицэ
88'
Замена
Ș. Stefanovici
️️️️
R. Sebastian Ispas
88'
71'
Желтая карточка
J. Pius
ГОЛ! 1:1!
А. Георгицэ
Пас отдал
R. Sebastian Ispas
69'
68'
Замена
M. Cioiu
️️️️
В. Пинсон
68'
Замена
Р. Бензар
️️️️
M. Iličić
Замена
L. Phelipe
️️️️
R. Ion
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
A. Şeroni
Пас отдал
Э. Флореску
Замена
A. Ciobanu
️️️️
М. Бордеяну
46'
Замена
️️️️
Я. Войтуш
46'
31'
Замена
I. Carausu
️️️️
D. Gabriel
14'
Желтая карточка
D. Gabriel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
22
Julian Marchioni
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Ботошани
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
33
D. Gabriel
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
4-3-3
1
2
3
27
18
22
37
Бордеяну
8
23
25
Войтуш
77
Георгицэ
3-1-5
33
12
6
93
Пинсон
60
40
32
30
23
Флореску
27
20
20
27
37
Бордеяну
17
17
37
Бордеяну
77
Георгицэ
19
Бус
19
Бус
77
Георгицэ
23
70
70
23
60
20
Бензар
20
Бензар
60
Остались в запасе
Политехника Яссы
Ботошани
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
9
George Dragomir
ЦП
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Остались в запасе
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
9
George Dragomir
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Политехника Яссы - Ботошани
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
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